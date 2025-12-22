Оперативна інформація станом на 16:00 22.12.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 100.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади населених пунктів Стецьківка, Уланове, Яструбщина, Біла Береза, Рижівка, Кучерівка, Рогізне, Атинське, Іскрисківщина Сумської області; Блешня, Архипівка, Миколаївка Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося п’ять ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 71 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, один з яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося два бойові зіткнення, ворог атакував у районі населеного пункту Сотницький Козачок та у бік Вільчі. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки, одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник п’ять разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Серебрянки, одне боєзіткнення на даний час триває.

На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 17 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 33 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили сім штурмових дій ворожих військ у районах населених пунктів Вороне, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки. Бої не вщухать у трьох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку агресор вісім разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та в бік Зеленого, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали десять атак противника у районах населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського та Приморського. Два боєзіткнення тривають. Противник завдав авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами по Воздвижівці, Любицькому, Барвінівці та Залізничному.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

