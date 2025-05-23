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Оперативна інформація станом на 16.00 23.05.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 23.05.2025 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.

Загалом від початку доби відбулося 84 бойових зіткнення.

Від обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти Миропільське, Шевченкове Перше, Проходи, Новодмитрівка, Мар’їне, Старикове, Дмитрівка, Олександрівка, Угроїди, Степок, Чуйківка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просунутися в районах Колісниківки та Загризового, але був зупинений нашими захисниками.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське та в бік Григорівки, три боєзіткнення тривають.

Одну атаку ворожих підрозділів відбили наші захисники на Краматорському напрямку в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував дев’ять разів неподалік Озарянівки, Кримського, Дружби та Торецька, наразі точаться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 21 атаку, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Авіаудару зазнала Довга Балка.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе та Бурлацьке, досі продовжується одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами був атакований район населеного пункту Залізничне.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового та в напрямку Новоданилівки, були зупинені українськими підрозділами.

Одну невдалу спробу наступу противник здійснив на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників, ще три боєзіткнення продовжуються.

Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши при цьому п’ять КАБ, здійснив 160 обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському та Сіверському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо!

Переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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