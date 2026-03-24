Оперативна інформація станом на 16:00 24.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 49.

Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Товстодубове, Кореньок, Суходіл, Нескучне, Іскрисківщина, Соснівка. У Чернігівській області під обстріл потрапили Михальчина Слобода, Сеньківка, Блешня.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував в районі Вовчанська. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив один штурм позицій наших військ в бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог двічі атакував позиції наших захисників в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Софіївки та Новопавлівки. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Сили оборони з початку доби відбивали 17 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко. Три боєзіткнення ще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії у районах населених пунктів Тернове, Красногірське та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоселівка, Копані, Свобода, Єгорівка, Широке, Лісне.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаударів по районах населеного пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не фіксується.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

