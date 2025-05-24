Оперативна інформація станом на 16.00 24.05.2025 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників.

Загалом від початку доби відбулося 85 бойових зіткнень.

Від обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти Порозок, Кам’янська Слобода, Логи Чернігівської області; Степок, Дмитрівка, Мар’їне, Зарічне, Прогрес, Тур’я, Тимофіївка, Братениця, Шевченкове, Миропільське Сумської області.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник двічі намагався просунутися в напрямках Петропавлівки та Нової Кругляківки, але був зупинений нашими захисниками.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів поблизу населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та в напрямку Карпівки, Греківки, Ольгівки, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку нашими захисниками було відбито дві ворожі атаки в районах Білогорівки та Переїзного.

Дві атаки ворожих підрозділів відбили наші захисники на Краматорському напрямку, західніше Андріївки та в напрямку Предтечиного, ще одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував дев’ять разів неподалік Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямку Плещіївки, наразі точаться три боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Троїцьке та Андріївка.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 19 атак, шість боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Авіаудару зазнали Зоря, Новоторецьке, Софіївка, Коптєвє.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Вільне Поле, Рівнопіль, Новосілка, досі продовжуються два боєзіткнення.

Противник завдав авіаударів в районах Новодарівки, Новополя, Перебудови та Комара.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами були атаковані райони населених пунктів Гуляйполе та Малинівка. Активних наступальних дій противника не було.

На Оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, наступали в напрямку Новоандріївки, також бойові дії відбулися в районах Степового та Малих Щербаків. Всього на напрямку зафіксовано три боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом цієї доби відбили 11 атак російських загарбників, ще п’ять боєзіткнень продовжуються. Противник завдав 8 авіаційних ударів, скинувши при цьому дев’ять КАБ, здійснив 62 обстріли, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо!

Переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»