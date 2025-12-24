Оперативна інформація станом на 16:00 24.12.2025 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 52 бойових зіткнення.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Гута-Студенецька, Ясна Поляна Чернігівської області; Рижівка, Рогізне, Іскрисківщина, Нескучне Сумської області. Крім того ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Уланове та Нововасилівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував на позиції українських захисників, також завдав три авіаудари, скинувши шість авіабомб, здійснив 76 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська. Силами оборони вже відбито чотири атаки противника.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку точиться бій в районі Сіверська.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та Софіївка. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку протягом дня противник 11 разів намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та Філія. Три боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку агресор тричі атакував у районах населених пунктів Злагода, Красногірське та Привільне. В даний час два боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

