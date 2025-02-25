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Оперативна інформація станом на 16.00 25.02.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 25.02.2025 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 62.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБ, та здійснювати наземні атаки. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з рф. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Угроїди, Вільне, Попівка, Олександрівка, Біла Береза, Їздецьке Сумської області; Гірськ Чернігівської області.

Чотири штурмові дії загарбників відбулися у бік Вовчанська та Дворічної на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула КАБи на Золочів, Уди та Ємці, некерованими авіаракетами завдала удару по Вовчанським Хуторам.

Ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку агресор атакує в районах населених пунктів Надія, Новолюбівка, Зелена Долина та Ямполівка. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується п’ять боєзіткнень, одне з яких триває.

Шість атак противника відбили наші захисники в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку, один бій досі триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник сім разів атакував позиції наших військ в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Надіївка, Преображенка та Андріївка, три боєзіткнення продовжуються. Ударів КАБами зазнали Лисівка та Покровськ.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке, ще дві - тривають досі.

На Оріхівському напрямку триває два боєзіткнення, ще одну атаку ворога українські підрозділи вже відбили. Противник намагається просунутичь в районах Малих Щербаків та Кам’янського.

Завершився один невдалий штурм росіян на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Десять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, три - досі тривають. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинув дев’ять КАБ та здійснив 294 артилерійських обстріли.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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