Оперативна інформація станом на 16:00 25.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 69.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Прогрес, Червоне, Волфине, Бачівськ, Гаврилова Слобода, Нововасилівка, Іскрисківщина, Бруски, Малушине, Марчишина Буда, Кореньок; Костобобрів та Єліне – у Чернігівській області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 45 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Зибине та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Копанки, Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та Різниківки. Одна штурмова дія триває.

На Краматорському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Іллінівка, Новопавлівка та Торецьке.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 33 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Горіхове, Новопавлівка. Продовжуються чотири ворожі атаки.

На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у бік Олександрограда та Красногірського. Завдавав авіаударів у районах Великомихайлівки, Гаврилівки та Підгаврилівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак у бік позицій наших захисників у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Оленокостянтинівки. Три штурмові дії ворога тривають. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Воздвижівка, Копані, Гуляйпільське, Єгорівка, Широке, Новоселівка.

На Оріхівському напрямку ворог завдавав авіаудару в районі Любимівки та проводить одну штурмову дію в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку окупанти намагалися атакувати в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

