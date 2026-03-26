Сегодня 16:11
Оперативна інформація станом на 16:00 26.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 59.

Продовжуються артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Будки, Іскрисківщина, Товстодубове, Кореньок, Бачівськ, Рижівка; а також Азарівка та Костобобрів Чернігівської області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Кореньок Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 31 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському, Слов’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках на цей час атак противника не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове, Дробишеве та Лиман.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Берестка, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Котлине, Удачне та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів наступав у районах Олександрограда, Вишневого та Красногірського. Наразі триває одне боєзіткнення. Крім того, Писанці зазнали авіаційного удару.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного та Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів у районах Верхньої Терси, Долинки, Любицького та Новосолошиного.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у районах Токмачки, Степового та Щербаків. Район Веселянки зазнав авіаудару.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не зафіксовані.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Читайте ещё:

росія та Китай посилюють гібридний тиск на інформаційний простір ЄС - СЗРУ
Сегодня 11:11    113
Ще мінімум 5 років занепаду: що чекає ЖКГ росії до 2030-го
Сегодня 10:57    119
БЕБ - шахраї фальсифікували кондитерку
Сегодня 10:45    130
Схема на мільйон: на Закарпатті підприємець ввозив авто як «гуманітарку» для ЗСУ та продавав їх
Сегодня 10:37    138
росія хоче узаконити крадене: від побутових крадіжок до автомобілів із ЄС
Сегодня 10:27    135
БЕБ викрило розкрадачів бюджету на допомогу армії
Сегодня 10:16    121
У рф мілітаризацію нового покоління починають уже з дитсадка
Сегодня 10:05    127
російські спецслужби активізували моніторинг місцевих груп для виявлення проукраїнських мешканців
Сегодня 09:55    120
Жителька Одещини намагалась переправити тандем липових військових за кордон
Сегодня 09:46    114
БЕБ викрило шахрайку
Сегодня 09:37    104
