Оперативна інформація станом на 16:00 27.12.2025 щодо російського вторгнення

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 62 бойових зіткнення.

Від артилерійських обстрілів з території рф страждають прикордонні населені пункти, зокрема Рогізне, Уланове, Гірки Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 62 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Григорівки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Ставки й Дробишеве. Сили оборони вже зупинили дві спроби просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

На Слов’янському напрямку на даний час триває бій в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах Васюківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку загарбник 12 разів атакував у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки. Дотепер тривають три бойових зіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине. Один бій триває.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове, два боєзіткнення наразі тривають.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці вже зупинили три спроби ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя та Білогір’я, ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворога в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

Підтримуйте українське військо!

Переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

