Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:26
Просмотров: 109

Оперативна інформація станом на 16:00 27.12.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 27.12.2025 щодо російського вторгнення

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 62 бойових зіткнення.

Від артилерійських обстрілів з території рф страждають прикордонні населені пункти, зокрема Рогізне, Уланове, Гірки Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 62 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Григорівки. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Ставки й Дробишеве. Сили оборони вже зупинили дві спроби просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

На Слов’янському напрямку на даний час триває бій в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах Васюківки та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку загарбник 12 разів атакував у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки. Дотепер тривають три бойових зіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине. Один бій триває.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник сім разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове, два боєзіткнення наразі тривають.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці вже зупинили три спроби ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя та Білогір’я, ще три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворога в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

Підтримуйте українське військо!

Переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України
Сегодня 14:38    97
Збито/подавлено 503 цілі противника
Сегодня 14:18    112
Попередній огляд атаки росії цієї ночі та ранку (МАПА)
Сегодня 12:56    107
«москва імітує “міжнародну підтримку” війни через вербування іноземців», – Голова СЗРУ
Сегодня 11:05    110
ГУР дякує – у Вишневому на Київщині відкрили пам’ятник легендарному дрону “Баба Яга”
Сегодня 10:52    114
Прикордонники уразили прихований ворожий танк на Курському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 10:41    97
За матеріалами СБУ 13 років за гратами отримав російський «кріт», який допомагав рашистам обстрілювати позиції ЗСУ на Курщині
Сегодня 10:20    104
Казахстан відкрив рекордні 700 справ проти громадян, які воювали за росію проти України
Сегодня 10:08    108
Расширено совместное производство дронов "Линза"
Сегодня 09:59    98
СБУ, Нацполіція та ОГП заочно повідомили про підозру очільнику російської катівні, де убили українську журналістку Вікторію Рощину
Сегодня 09:40    106
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 