Оперативна інформація станом на 16.00 28 травня 2025 року щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень складає 114.

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали Миропільське, Покровка, Олександрівка, Зарічне, Петрушівка, Мар’їне, Угроїди, Дмитрівка, Велика Писарівка, Баранівка, Прогрес, Попівка Сумської області; Клюси Чернігівської області. Під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Великий Прикіл та Угроїди Сумської області.

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення, у районах Стариці та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах Загризового та Зеленого Гаю, триває три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор чотирнадцять разів атакував у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянськомц лісі, а також у бік Карпівки, Середного, Нового Миру, Зеленої Долини. Зараз продовжуються шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку противник проводив дві наступальні дії поблизу Білогорівки та в напрямку населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих спроб просунутися вперед у бік Маркового та поблизу Часового Яру і Білої Гори. Ще два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку противник 13 разів атакував позиції наших військ у районах Торецька, Диліївки й Дружби. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 32 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове, Олексіївка та у напрямку населених пунктів Зоря, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка. Шість боєзіткнень продовжуються дотепер. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак ворога у районах населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки. Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Запоріжжя, Комар та Мирне.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки. Противник намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках сьогодні боєзіткнень не відбулося.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень, три з них ще тривають. Крім того, ворог завдав одинадцять авіаційних ударів, скинув 23 КАБ та здійснив 101 артилерійський обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Підтримуйте Сили оборони! Боротьба триває!

Слава Україні!

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Сили оборони України уразили важливі об’єкти воєнно-промислового комплексу російських окупантів

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по АТ “Кронштадт”, що в місті Дубна, Московської області.

В районі підприємства відмічалася інтенсивна робота ворожого ППО, підтверджено ураження об’єкта. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БпЛА “Оріон”, “Іноходєц”, “Молнія”, “Гром”, “Терміт”, “Геліос”, “Сіріус”, наземні комплекси управління.

В цьому ж населеному пункті, в рамках єдиного задуму, підрозділи СБУ окремо уразили завод "Радуга". Він виготовляє крилаті ракети різних класів: "повітря-повітря", "повітря-земля", "земля-земля". Серед продукції заводу Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими рф тероризує населення та б'є по цивільних об’єктах в Україні.

Також сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили АТ “Ангстрем” в Московській області рф. Зафіксовано влучання у район цілі. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу рф.

Окрім цього, напередодні, Сили безпілотних систем Збройних Сил України успішно атакували комбінат Дмитрівський, в Іванівській області рф. Фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК росії.

Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих об’єктах противника, які задіяні у забезпеченні збройної агресії рф проти нашої держави, триває.

Далі буде…

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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