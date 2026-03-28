Оперативна інформація станом на 16:00 28.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 143.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Кореньок, Бачівськ, Уланове, Іскрисківщина, Рижівка, Рогізне, Козаче, Журавка, Атинське, Товстодубове, Лужки, Нескучне, Вільна Слобода, Малушине, Яструбщина, Шалигине, Вовківка, Стара Гута, Очкине; Зоря – у Чернігівській області. Також противник завдав авіаударів по Бубликовому та Вільній Слободі.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку противник шість разів проводив штурмові дії в районах Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Новоселівка, Ставки, Дробишеве. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та Рай–Олександрівки. Одна штурмова дія триває.

На Краматорському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед у бік Никифорівки, Кучерового Яру та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 23 атаки поблизу населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Клебан–Бик, Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Бересток, Яблунівка, Новопавлівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 46 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Дачне, Філія. Три ворожі атаки тривають.

На Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував у бік Іванівки, Зеленого Гаю, Олександрограда, Андріївки–Клевцового, Січневого, Соснівки, Вербового та Злагоди. Три ворожі штурми продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйполя, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпілського, Мирного. Чотири штурмові дії ворога тривають. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Воздвижівка, Новосолошине, Долинка, Копані, Широке, Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку ворог завдавав авіаудару в районі Комишувахи та проводить десять штурмових дій у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися атакувати в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

