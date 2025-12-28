Оперативна інформація станом на 16:00 28.12.2025 щодо російського вторгнення

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 103 бойові зіткнення.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Уланове, Рижівка, Біла Береза, Іскрисківщина, Бруски, Волфине, Рогізне, Кучерівка, Вовківка, Бачівськ, Прогрес Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 15 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Стариця, Приліпка та у бік Григорівки, Ізбицького. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку у бік Малої Шапківки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Мирне та у бік населених пунктів Лиман, Закітне, Дружелюбівка, Озерне й Дробишеве. Сили оборони вже зупинили вісім спроб просування противника, бої тривають у п’ятьох локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог тричі атакував в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог атакував позиції наших захисників в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку загарбник 18 разів атакував у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка, Клебан-Бик та у бік Софіївки, Степанівки, Берестка. Дотепер тривають п’ять бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 34 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка. Дев’ять боєзіткнень тривають.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник 11 разів атакував поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Рибне та у бік населених пунктів Хороше, Нове Запоріжжя, Іванівка, два боєзіткнення наразі тривають.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці вже зупинили вісім спроб ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя, Солодкого, Дорожнянки та Білогір’я, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак ворога в районі Щербаків, Малої Токмачки, Степового та у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

