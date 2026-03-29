Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:05
Просмотров: 82

Оперативна інформація станом на 16:00 29.03.2026 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16:00 29.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора вже становить 66.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Кореньок, Бачівськ, Волфине, Атинське, Уланове, Вільна Слобода, Тополя, Козаче, Нововасилівка, Журавка; а також Ясна Поляна та Леонівка Чернігівської області. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Вільна Слобода Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 63 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався поліпшити своє становище у районах населених пунктів Новоосинове, Петропавлівка, Кругляківка, Богуславка, Новоплатонівка та Борівська Андріївка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Чернещина та Новосергіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку триває боєзіткнення з ворогом у районі Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Федорівка Друга.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. Три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Філія та Новопавлівка, а також у напрямку населеного пункту Ганнівка. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів наступав у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Злагода, Вишневе, Рибне. Крім того, населені пункти Лісне та Покровське зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак у районах Добропілля, Залізничного, Гуляйполя та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського, Широкого та Долинки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог атакував у районі населеного пункту Приморське. Район Зарічного зазнав авіаційного удару.

На Придніпровському напрямку штурмових дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

“Агентка “Свєта””: документальний фільм про унікальну операцію ГУР в Енергодарі
Сегодня 10:18    131
Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося переправленням осіб через кордон (ВІДЕО)
Сегодня 10:06    113
Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)
Сегодня 09:42    110
Самая массовая акция протеста в истории США, организованная движением «Нет королям»
Сегодня 09:37    129
Через росію та війну в Україні: Axios розкрив, як Рубіо посварився з Каллас на зустрічі G7
Сегодня 09:30    142
США вместе с Израилем делают стратегически всё, что им угодно
Сегодня 09:18    133
Збито/подавлено 380 ворожих БПЛА
Сегодня 09:16    115
Весь інтернет гуде від висловлювань Арміна Паппергера щодо низької інноваційності українських дронів
Сегодня 09:14    171
Скандал із "зерновими оборудками": трейдери призупинили закупівлі зі сторонніх елеваторів
Сегодня 09:07    98
Цифрова ізоляція: як окупанти будують «інтернет-гетто» на ТОТ
Сегодня 08:59    108
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 