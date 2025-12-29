Оперативна інформація станом на 16:00 29.12.2025 щодо російського вторгнення

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 89.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулась одна атака противника, також ворог здійснив 47 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог дев’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Приліпка, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири наступальні дії противника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор шість разів атакував у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя. Наразі два бойові зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили дві спроби просунутись уперед у районі Дронівки. Авіаудару КАБами зазнала Миколаївка.

На Краматорському напрямку на даний час ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки. Сили оборони відбили 13 ворожих атак, ще два бойових зіткнення точиться дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії, бої тривають.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак ворога у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень. Окупанти натупали в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я, у деяких локаціях бої не вщухають дотепер. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Барвінівка та Нове Поле.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив одну спробу наступу поблизу Степового, також вдарив КАБами по населеному пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку: дві спроби наблизитись до позицій наших підрозділів у районі Антонівського мосту закінчились для загарбників невдачею.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

