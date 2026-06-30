Оперативна інформація станом на 16:00 30.06.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби агресор 48 разів атакував позиції Сил оборони.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Сопич, Кореньок, Волфине, Потапівка, Гірки, Уланове, Бачівськ. Авіаударів зазнали Лужки та Суми.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником. Водночас окупанти здійснили 28 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону у бік Малої Вовчої та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку противник двічі атакував в районах населених пунктів Колісниківка та Борівська Андріївка. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Озерне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки в бік населених пунктів Крива Лука, Озерне, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 12 атак в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка, Софіївка, чотири атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Новоолександрівка, Шевченко, Удачне та в бік Сергіївки. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Піддубне, Тернове, Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак у бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Боротьба триває!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»