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Оперативна інформація станом на 16.00 31.01.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 31.01.2025 щодо російського вторгнення

Ситуація на фронті залишається напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ.

Загалом, від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Сумської області, зокрема Олександрівка, Велика Писарівка, Пономаренки та Порозок.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов на позиції наших підрозділів у районі Піщаного.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Зеленої Долини, Новомихайлівки та Колодязів. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутись вперед на позиції наших військ в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного, дотепер тривають два боєзіткнення.

На Краматорському напрямку окупанти тричі штурмували наші підрозділи в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Біла Гора, одне боєзіткнення ще триває.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, де Сили оборони відбили три ворожі атаки.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 33 атаки противника. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне на Новопавлівському напрямку. За сьогоднішній день відбито чотири атаки окупаційної армії.

На Гуляйпільському напрямку тривають дві ворожі атаки в напрямку населених пунктів Новопіль та Новосілка. Водночас противник завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по Новополю та скинув чотири КАБ поблизу П'ятихаток.

На Оріхівському напрямку противник один раз намагався просунутись в бік Новоданилівки, отримав відсіч. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеному пункту Кам’янське некерованими ракетами.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили одну ворожу атаку.

В Курській області українські воїни відбили шість наступальних дій загарбників, два боєзіткнення тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб, здійснив 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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