Оперативна інформація станом на 16:00 31.03.2026 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість атак агресора становить 88.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Будки, Ходине, Бачівськ, Рижівка, Рогізне, Уланове, Винторівка, Кренидівка, Малушине, Отруба; Логи, Сергіївське – у Чернігівській області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах Стариці, Вовчанських Хуторів та Охрімівки. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку противник один раз проводив штурмові дії в районах Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Різниківки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз намагалися йти вперед у бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Софіївка, Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Русин Яр, Миколайпілля та Костянтинівка. Три ворожі атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 44 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Горіхове та Філія. Три штурмові дії ворога тривають.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів атакував у бік Рівнопілля, Олександрограду, Привілля, Новомиколаївки, Нового Запоріжжя. Три ворожі штурми продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у бік позицій наших захисників у районах Рівнопілля, Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Мирного. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Єгорівка, Долинка, Копані, Кринівка.

На Оріхівському напрямку ворог завдавав авіаудару в районі Микильського, Веселянки, Новооленівки. Штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку окупанти один раз намагалися атакувати в районі острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

