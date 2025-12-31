Оперативна інформація станом на 16:00 31.12.2025 щодо російського вторгнення

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 58 бойових зіткнень.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Гута-Студенецька, Блешня Чернігівської області; Уланове, Рижівка, Волфине, Рогізне, Бобилівка, Будки, Нова Гута, Кучерівка, Бачівськ, Прогрес, Уцькове Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 28 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки у бік Новоплатонівки та Богуславки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населеного пункту Новоселівка та у бік населеного пункту Ставки. Сили оборони вже зупинили одну спробу просування противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог атакував у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку на даний час ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники десять разів атакували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля. Триває одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 18 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Родинське. Два боєзіткнення тривають.

Сьогодні на Олександрівському напрямку противник шість разів атакував поблизу населених пунктів Злагода, Рибне та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля, два боєзіткнення наразі тривають.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці вже зупинили три спроби ворога просунутись уперед в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я, ще вісім боєзіткнень тривають. Авіаудару зазнала Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населеному пункту Михайлівка.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

Підтримуйте українське військо!

Переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»