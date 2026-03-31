Оператори БпЛА «Сталевого кордону» нищать транспорт, зброю, укриття та зв’язок противника (ВІДЕО)

Оператори БпЛА бригади «Сталевий кордон» продовжують ефективно нищити ворога на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

В результаті успішних вильотів пілоти знищили 13 укриттів та блокпост окупантів. Влучними скидами та ударами дронів-камікадзе уразили дві автівки, міномет та антену зв’язку. Також ліквідовано одного окупанта.

Джерело: dpsu.gov.ua

