Сегодня 10:41
Оператори БпЛА «Сталевого кордону» нищать транспорт, зброю, укриття та зв’язок противника (ВІДЕО)
Оператори БпЛА бригади «Сталевий кордон» продовжують ефективно нищити ворога на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.
В результаті успішних вильотів пілоти знищили 13 укриттів та блокпост окупантів. Влучними скидами та ударами дронів-камікадзе уразили дві автівки, міномет та антену зв’язку. Також ліквідовано одного окупанта.
Джерело: dpsu.gov.ua
Темы: війна, могилізація, росія, україна