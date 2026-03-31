Оператори БпЛА «Сталевого кордону» нищать транспорт, зброю, укриття та зв’язок противника (ВІДЕО)

Оператори БпЛА «Сталевого кордону» нищать транспорт, зброю, укриття та зв’язок противника (ВІДЕО)

Оператори БпЛА бригади «Сталевий кордон» продовжують ефективно нищити ворога на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

В результаті успішних вильотів пілоти знищили 13 укриттів та блокпост окупантів. Влучними скидами та ударами дронів-камікадзе уразили дві автівки, міномет та антену зв’язку. Також ліквідовано одного окупанта.

Джерело: dpsu.gov.ua

