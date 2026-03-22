Оплата за повітря: нова схема окупантів у школах Херсонщини

На захоплених територіях області впровадили обов'язкову систему онлайн-платежів за шкільне харчування. Проте є нюанс: гроші з рахунків батьків зникають, а їжа в їдальнях так і не з’являється.

За даними Центру національного спротиву, окупаційна адміністрація створила суто паперову видимість сервісу. Навіть учні молодших класів змушені проводити навчальний день голодними, оскільки «оплачені» обіди існують лише у звітах.

▶ Деталі про те, куди насправді йдуть кошти батьків, читайте на сайті (https://sprotyv.org.ua/okupanty-zmushuiut-platyty-za-kharchuvannia-iakoha-ne-isnuie/)

✅Чат-бот ЦНС (https://t.me/official_sprotyv_bot)

