Политический ландшафт Венгрии напоминает затишье перед бурей, которая может быть вызвана искусственно. Режим Виктора Орбана, столкнувшись с беспрецедентным падением рейтингов, переходит к тактике «управляемого хаоса». Когда административный ресурс и пропагандистская машина перестают давать нужный процент, в ход идет проверенное оружие автократов: спекуляция на теме угрозы национальной безопасности.

Потому всё больше признаков указывает на подготовку масштабной спецоперации: имитации подготовки теракта на газопроводе «Турецкий поток» на территории Сербии. Подле с населённым пунктом Мадьярканижа по данным сербских силовых структур нашли взрывчатку и средства для её активации. Здесь не просто «страшилка», а выверенная политтехнология, призванная спасти Орбана от электорального фиаско.

Почему Орбану понадобился столь радикальный сценарий? Ответ кроется в цифрах. Впервые за десятилетие оппозиционный кандидат удерживает устойчивое преимущество в социологии, которое не удается «сбить» привычными методами. Традиционные инструменты контроля в диапазоне от манипуляций с границами округов до тотального доминирования в медиа более не гарантируют победу.

Орбан экстренно, как в свое время Путин, проталкивает потребность в «железной руке». Дабы оправдать режим ЧП и подавить протестный потенциал, нужен кризис, затрагивающий каждого. Энергетическая безопасность в текущих условиях просто идеальный триггер. Страх остаться без газа и энергии сильный аргумент заставить избирателя искать защиты у «сильного лидера».

Выбор Сербии как места для «вылазки» венгерских спецслужб довольно иезуитский ход. В нем прослеживается циничный симбиоз двух режимов. Президент Сербии Александр Вучич, зависимый от энергетических и политических связей с Будапештом, охотно подыгрывает Орбану, позволяя венгерским оперативникам действовать на своей территории.

Более того, перенос инцидента за границу снижает репутационные риски. Если «террористов» найдут в Венгрии, возникнут вопросы к дырам в собственной безопасности. Если же это произойдет в Сербии, то Орбан предстает как спаситель, вовремя предупредивший соседа.

Одновременно идет фальсификация украинского следа в рамках имеющейся методички. На месте «несостоявшегося взрыва» обязательно обнаружат «улики»: специфическую взрывчатку, украинские инструкции или элементы экипировки. В текущем информационном контексте это обеспечит мгновенный взрывной эффект в СМИ и позволит обвинить Украину в попытке «подорвать Венгрию».

Подготовка к такому сценарию оставляет отчетливые следы. Анализ текущей ситуации выявляет ряд аномалий. Время провокации может быть синхронизировано с плановыми техническими остановками газопровода. Это идеальное время для «обнаружения» закладок под видом техосмотра.

Также мы видим внезапное и ничем не обоснованное усиление риторики об «украинской угрозе» энергетике в провластных венгерских медиа. Информационная почва удобряется заранее.

Как итог в кулуарах и через лояльных лидеров мнений уже вбрасываются тезисы о необходимости введения особого правового режима для «защиты национальных интересов».

Для Орбана имитация теракта довольно дешевый способ легитимизировать введение режима чрезвычайного положения, который позволит де-факто заморозить политическую жизнь в стране и нивелировать успехи оппозиции. Это классическая попытка подменить реальную повестку дня повесткой выживания. Однако, играя в такие игры на стратегическом газопроводе, Орбан и Вучич ставят под удар не только своих оппонентов, но и всю региональную безопасность. Когда имитация становится государственной политикой, грань между «подстроенным инцидентом» и реальной катастрофой становится пугающе тонкой. Венграм самое время понять: главный риск для её безопасности сидит не в Киеве, а в премьерской резиденции в Будапеште.

