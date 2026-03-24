Венгрия перед судьбоносными выборами 12 апреля 2026 года в Государственное собрание окончательно превратилась в главный европейский полигон для отработки гибридных технологий кремля. То, что начиналось как «особый путь» Виктора Орбана в начале 2000-х годов, к весне 2026-го трансформировалось в открытое соучастие в операциях российских спецслужб. Потому орбановцы больше не играют в суверенитет, а работает по методичкам ГРУ и СВР.

В свете озвученного, резонансный мартовский скандал с захватом семерых украинских инкассаторов «Ощадбанка» в пригороде Будапешта стал точкой невозврата. Под предлогом борьбы с «отмыванием денег» венгерский антитеррористический центр (TEK), фактически с 2012 года новая тайная полиция Орбана, провел операцию, больше напоминающую захват заложников.

Самое чудовищное в этой истории состоит в данных расследований, к примеруThe Guardian, которые подтверждают: к задержанным применялись методы психологического и физического давления, характерные для советских спецслужб. Речь идет о принудительных инъекциях препаратов, пресловутой «сыворотки правды». Использование психотропных веществ на допросах не просто нарушение прав человека, а прямая калька с пыточных практик КГБ, которую венгерские силовики, вероятно, переняли у своих российских «кураторов».

Дальше-больше: циничное взаимодействие Будапешта и москвы достигло апогея, когда в составе миссии наблюдателей ОБСЕ за выборами в Венгрии внезапно оказалась Дарья Боярская. Та самая бывшая личная переводчица путина, которую кремль годами использовал как инструмент «мягкой силы» и отвлечения внимания на международных переговорах.

Её присутствие в официальной миссии уже не просто «троллинг» Запада. Это внедрение прямого агента влияния в структуру, которая должна подтвердить легитимность победы Орбана. Трудно представить более наглядную насмешку над институтом демократических выборов, чем «надзор» со стороны человека, чья карьера построена на обслуживании интересов российского диктатора.

Удивляться здесь не стоит: в то время как Орбан вещает о «мире», в Будапеште, по данным расследователей VSquare уже развернут полноценный оперативный штаб российских политтехнологов и офицеров ГРУ. Эту группу лично курирует кремлёвец Сергей Кириенко.

Задача «десанта» проста: масштабирование инфошума о «вмешательстве Украины» в венгерские дела; использование бот-сетей для дискредитации оппозиции, особенно партии Tisza Петера Мадьяра; прямая координация действий венгерских спецслужб с целями кремля по расколу ЕС.

Дабы окончательно зацементировать электорат вокруг фигуры «защитника нации», пропагандистская машина Fidesz запустила грязную кампанию о якобы готовящемся покушении на Орбана со стороны украинских спецслужб. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, этот нарратив активно разгоняется через подконтрольные Орбану СМИ. Однако недавние утечки указали на то, что сценарий «инсценировки покушения» разрабатывался в недрах российской СВР, ради того, чтобы вызвать у венгров шок и оправдать любые репрессивные меры против оппозиции и украинских активистов за считанные дни до голосования.

Нынешний Орбан стал функционером, работающим на расширение влияния российского силового аппарата внутри НАТО и ЕС. Выборы 12 апреля перестали быть борьбой программ, это битва за то, останется ли Венгрия частью цивилизованного мира или окончательно превратится в «западный филиал» Лубянки. Антиукраинская истерия в Будапеште лишь дымовая завеса, скрывающая фактическую сдачу Орбаном венгерского суверенитета в пользу москвы.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1036

