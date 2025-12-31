Новое исследование, проведенное учеными Северо-Западного университета (США), показывает, что организованное научное мошенничество распространяется все шире — от подделки данных до торговли авторством и цитатами.

Исследователи выявили запутанные международные сети людей и организаций, которые сознательно координируют свои действия и фальсификации, подрывая доверие к системе реальных научных публикаций.

По оценке ученых, проблема достигла такого масштаба, что выпуск фальсифицированных статей растет быстрее, чем количество добросовестных научных работ.

Авторы исследования предупреждают: если не принять мер, эта тенденция может серьезно пошатнуть общественное доверие к науке и требует срочного внимания научного сообщества.

На самом деле, с нашествием ИИ, тоннами фейкового контента, повальным использованием всеми нейросетей, LLM и т. д., вполне вероятно, что нас ждет не просто потеря доверия масс к науке, а нечто вроде психоза и помешательства.

Например, прямо сейчас светлые головы уже предлагают срочно обозначить ИИ как сущность (несознательную, с потенциалом стать сознательной), и не из соображений гуманизма (здесь он вообще неприменим), а сугубо из юридических и практических соображений.

Чтобы это зарегулировать и иметь хоть какого-то адресата на случай реального шухера и пиздеца, а не сгенерированной херни вроде той, где котик палит из пушки у тебя во дворе — и это, к слову, еще самое безобидное из того, что уже несется.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/91537

