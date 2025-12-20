Жителям оккупированного Мариуполя, оставшимся без жилья в результате российского вторжения, заблокировали возможность отправлять обращения на «прямую линию» с Владимиром путиным. Как сообщает Astra, люди пытались записать видеообращения путину, но столкнулись с системными препятствиями: «Почта Донбасса» не работает с середины ноября, а операторы блокируют СМС-регистрацию на сайте мероприятия. Кроме того, в ответ на попытки пожаловаться силовики начали вызывать мариупольцев «на беседы», вручая им предостережения о «незаконных митингах» и даже предупреждения об «экстремизме».

Одной из пострадавших стала многодетная мать Анна Гузевская. После получения предупреждения об «экстремизме» её фамилию, по её словам, «поставили на отметку», и теперь при каждой попытке пересечь границу «ДНР», чтобы попасть на приём к врачу в Ростов-на-Дону, её задерживают на несколько часов. Другой житель города рассказал, что в МВД ему заявили: дальнейшие действия могут быть расценены как административное правонарушение «или более того».

На кадрах, которые публикует Astra, люди стоят на фоне вырытых котлованов и строек с плакатами «Бомжи» и «SOS», заявляя, что на четвёртый год оккупации проблема жилья так и не была решена. По их словам, в домах, построенных на месте разрушенного российской армией жилья, квартиры не выдали ни одному из прежних жителей. Вместо этого «власти» предложили выкупать их в ипотеку, которая большинству недоступна, поскольку компенсация за утраченное жильё, как утверждают мариупольцы, в три раза ниже стоимости новых квартир.

В комментариях к видеообращениям в соцсетях сами мариупольцы пишут, что чувствуют себя обречёнными. По их словам, жители города, которые не уехали и пережили обстрелы и осаду, теперь расплачиваются за это подорванным здоровьем и постоянным стрессом, который невозможно выдерживать бесконечно.

Astra отмечает, что жители Мариуполя уже пытались рассказать о своей проблеме путину на предыдущих «прямых линиях», однако ситуацию это никак не улучшило.

Мариупольцы регулярно обращаются к российским властям с просьбами решить вопрос компенсационного жилья. Они неоднократно записывали видеообращения лично к путину. Так, в марте жители района Черёмушки приглашали его приехать на землю, «залитую слезами и кровью близких», и напоминали об обещаниях 2022 года. В январе горожане, держа плакаты с надписью «Бомжи», поздравляли путина с Крещением и «воззвали к справедливости», утверждая, что оккупационная администрация решила раздавать «бесхозное жильё» — квартиры и дома людей, покинувших город из-за войны, а строительство компенсационного жилья фактически прекращается.

Горожане также записывали обращения к спикеру госдуры Вячеславу Володину, заявляя, что без жилья остаются около 18 тысяч семей. Жители Кальмиусского района рассказывали, что земли, принадлежавшие владельцам разрушенных домов, передаются застройщикам под ипотечное строительство без торгов, а квартиры в таких домах пострадавшим не предоставляют. По их данным, после сноса 360 многоэтажек новые «власти» построили лишь 71 компенсационный дом, а размер выплат за утраченное жильё остаётся недостаточным.

Подобные проблемы возникают не только на оккупированных территориях Украины. Накануне жители Курской области, пострадавшие от боевых действий, также записали видеообращение к Владимиру путину. Они заявили, что спустя почти 16 месяцев после событий в приграничье вопрос с утраченным жильём так и не решён. Люди рассказывали о многомесячной жизни в пунктах временного размещения и съёмных квартирах, подчёркивая, что, несмотря на их помощь российским военным, в итоге сами «стали бомжами».

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»