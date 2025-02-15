Относительно удара по ЧАЭС

В 2022 году, в ходе захвата ЧАЭС российские оккупационные войска рассматривали имитацию удара ТРК “Точка-У” по саркофагу, с последующим обвинением в этом украинских военных.

Данная провокация должна была стать сигналом Киеву и странам, поддерживающим Украину, что в случае контрнаступления СОУ командование РОВ готово пойти на крайние меры, чтобы предотвратит потерю захваченных территорий.

Затем захват ЗАЭС и регулярное как вмешательство оккупантами в работу объекта, так и имитация по нему ударов СОУ, с использованием ствольной, реактивной артиллерии, а так же дронов. Особо такие действия обострились у РОВ, когда в 2023 году пульсировала в пространстве ожидание контрнаступления украинских сил на юге.

Кроме того, когда у российской армии, что-то идёт кардинально из рук вон плохо, у российской пропаганды сразу же включается ядерный рупор – либо угрозы ядерным ударом странам-антагонистам, либо они активно начинают ретранслировать фейки о неких грязных атомных бомбах, которые собирает Киев, либо угрозах ударов и захвата Курской АЭС.

По сути, российская тоталитарная машина активизирует сценарий “ядерных угроз”, работающий в обе стороны, когда у неё возникают серьёзные проблемы. И странным образом удар по ЧАЭС совпал с периодом обострённого обсуждения в информационном пространстве телефонных звонков президента США и звучащих из Вашингтона предложений. Предложений, которые российская пропаганда преподносит уже как победу кремля, но, тогда зачем удар по ЧАЭС?

По всей видимости, процесс “передела мира” для кремля идёт не так просто как он хочет это выдавать напоказ и точно так же как в 2022-м, 2023-м, 2024-м, он пытается сценарием “ядерных угроз” давить как на Киев, так и на Запад. Загнанная в угол крыса, действия которой могут привести к глобальной, мировой катастрофе. И западному миру уже давно следовало бы понять одну простую истину – с крысами не договариваются, их травят. Если только западному миру и лично Дональду Трампу не нравится, когда на них давят.

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