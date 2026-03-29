Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 40

“Ото защитили Донбасс. А подивись, шо над нами делают” — мешканці бєлгорода відчувають на собі наслідки власної агресії

“Ото защитили Донбасс. А подивись, шо над нами делают” — мешканці бєлгорода відчувають на собі наслідки власної агресії

Укотре російська пропаганда із тріском розбивається об реальність. Жителі прикордонного бєлгорода, які ще вчора марили кремлівським “бліцкригом”, сьогодні обговорюють ціну своєї підтримки агресивної війни.

Ілюзія “захисту”, якою кремль роками годував своїх громадян, остаточно розвіялася. Бєлгородці вже не стримують розпачу від того, що “спецоперація” перетворилася на катастрофу для них самих:

“Ото защитили Донбасс. Защита Донбасса уже 4 года буде. А подивись, шо над нами делают, єто вообще ужас тихий. Прямо людей уничтожают заживо”.

Особливий жах у місцевих викликає гул українських дронів, які тепер є звичним акомпанементом темряви:

“Ночью ж над нами “Баба-яга” летала. Да, і гуде, і гуде над домами, Коль, страшне”.

Поки кремлівські ватажки сидять у бункерах, звичайні росіяни замерзають у багатоповерхівках без опалення та світла, усвідомлюючи, що війна, яку вони розв'язали, нарешті повернулася за адресою.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 