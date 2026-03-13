Надзвичайне
Палало так, що видно було здалеку (ВІДЕО)

На Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» бригади «Помста» знищили заряджений «Град» противника.

До слова, за останні кілька днів на цьому відтинку фронту вдалося виявити та уразити одразу два екземпляри цієї пекельної машини. Окрім того, противник втратив кілька гармат, десятки своїх штурмовиків та найголовніше – операторів БпЛА. Нашим хлопцям вдалося виявити та спалити кілька місць, з яких ворог здійснював управління дронами. Разом з самими дроноводами.

Далі буде більше! Підрозділ «Фенікс» не зупиняється!

Джерело: dpsu.gov.ua

