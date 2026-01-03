Памʼятник Леніна, перероблений на Шевченка, став музейним експонатом

Перероблений пам'ятник Леніна на Шевченка з Житомирщини передали Національному музею історії України у Другій світовій війні.

Про це повідомила Житомирська ОДА.

Скульптура, відома як "Ленін – Тарас Шевченко", стане частиною експозиції про декомунізацію та деколонізацію в Україні. Рішення ухвалили на підставі презентаційних матеріалів проєкту "Спадщина незалежності", яку 11 грудня 2025 року представили на конференції Міністерства культури України "Культура та інвестиції".

Пам'ятник Леніну знаходився у селі Котлярівка Попільнянської громади. Після ухвалення закону про декомунізацію пам'ятник вирішили переробити. Так, за ініціативи сільради, місцевий художник Володимир Гарасимчук перетворив пам'ятник на образ Тараса Шевченка.

Над скульптурою працювали близько двох тижнів. Художник зняв з пам'ятника мідь та продав її, а на виручені кошти купив матеріали для перероблення. Він змінив одяг і деталі, додав кобзар, але повністю переробити постать не вдалося через міцний бетон.

Джерело: life.pravda.com.ua

