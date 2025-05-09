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Папа одергивал Ди Венса еще в феврале

Папа одергивал Ди Венса еще в феврале

Джей Ди Вэнс и тут умудрился о@osrаться.

В январе в одном из эфиров он ляпнул: «Есть христианская концепция, согласно которой вы любите свою семью, затем вы любите своего соседа, затем вы любите свое сообщество, затем вы любите своих сограждан, а затем уже ставите в приоритет остальной мир».

Будущий Папа запостил опровержение - Иисус учил совсем другому.

Сейчас этот хвит (https://x.com/drprevost/status/1886469097560719594?s=46&t=xMs-6PyP6-dtMkBppKhreg) откопали и стремительно репостят. Уже почти 20 млн просмотров.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/22333

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Темы: США, церква

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