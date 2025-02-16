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«Патріоту» і любителю путіна гурульову прилетів бан від російських псевдоЗМІ

«Патріоту» і любителю путіна гурульову прилетів бан від російських псевдоЗМІ

Востаннє гурульов з’являвся у телеетері 27 січня на «первом канале». Тоді, говорячи про «звільнення» (так роспропаганда зазвичай називає окупацію) Великої Новосілки, він заявив, що «російські військові захопили цей населений пункт».

А до цього гурульов гучно посварився з іншим пропагандистом калашніковим на «Вечере с владимиром соловьевым».

Почалось з того, що гурульов назвав президента США Трампа «сплавом барыги и козырного быка», а закінчилось палким з’ясуванням стосунків з калашніковим на тему, хто з них сильніше любить путіна і є більшим «патріотом» росії.

Джерело: https://t.me/spravdi/45030

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