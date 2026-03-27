Надзвичайне
Перейти к списку новостей
27.03.2026 15:41
Просмотров: 191

Під час евакуації поранених на Харківщині загинув стендап-комік Артур Петров

У Куп’янську-Вузловому загинув військовий, стендап-комік Артур Петров. Захисник проходив службу у складі 43 окремої механізованої бригади.

Про це повідомила дружина загиблого Катерина Яблинська.

Військовослужбовець Артур Петров загинув 18 березня у Куп’янську-Вузловому. Сталося це під час евакуації поранених.

Артур Петров долучився до війська у квітні минулого року. Останні місяці проходив службу у складі 43 окремої механізованої бригади.

Інформацію про дату та час прощання з Артуром Петровим повідомлять пізніше.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 