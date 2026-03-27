27.03.2026 15:41
Під час евакуації поранених на Харківщині загинув стендап-комік Артур Петров
У Куп’янську-Вузловому загинув військовий, стендап-комік Артур Петров. Захисник проходив службу у складі 43 окремої механізованої бригади.
Про це повідомила дружина загиблого Катерина Яблинська.
Військовослужбовець Артур Петров загинув 18 березня у Куп’янську-Вузловому. Сталося це під час евакуації поранених.
Артур Петров долучився до війська у квітні минулого року. Останні місяці проходив службу у складі 43 окремої механізованої бригади.
Інформацію про дату та час прощання з Артуром Петровим повідомлять пізніше.