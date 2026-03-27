Надзвичайне
Сегодня 09:00
Під час лікування у Фінляндії помер захисник із Харківщини

Під час лікування у Фінляндії помер захисник із Харківщини

Молодший сержант Артем Кутиш помер під час лікування у Фінляндії. Військовий проходив службу на Донецькому напрямку, де був поранений.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Артем Кутиш народився 11 лютого 1987 року у місті Лозова Харківської області. Навчався у Лозівській загальноосвітній школі № 2, згодом здобув спеціальність слюсаря-збирача у Панютинському ПТУ-56 та працював на Лозівському ковальсько-механічному заводі.

У липні 2024 року Артем Кутиш став на захист України. Служив молодшим сержантом, номером обслуги 4 зенітного ракетно-артилерійського відділення військової частини А4599.

Службу проходив на Донецькому напрямку. Після поранення перебував на лікуванні у Фінляндії.

9 березня 2026 року Артем Кутиш помер.

Перейти к списку новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

