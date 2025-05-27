Під Харковом згоріла автівка

26 травня в селищі Безлюдівка Харківського району сталося загоряння в автомобілі Toyota Camry. Вогонь вщент знищив автівку. Без постраждалих.

Про це повідомляє Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальниками 56-ї ДПРЧ ліквідували пожежу в селищі Нова Водолага, де горіла господарча споруда на площі 50 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила.

У населених пунктах Санжари, Кутузівка та Логачівка горіла трава, гілля та сміття на відкритій місцевості. Усі пожежі було ліквідовано.

Агентство Телевидения Новости