Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:44
Просмотров: 56

Підрозділ «DESTRUCTION TEAM» – робота по ворогу на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

Підрозділ «DESTRUCTION TEAM» – робота по ворогу на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

Підрозділ «DESTRUCTION TEAM» прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону продовжує нищити ворога там, де він намагається закріпитися. На відео зафіксовано черговий результативний епізод бойової роботи бійців-прикордонників на Північно-Слобожанському напрямку.

Під час виконання бойового завдання було виявлено та уражено укриття противника, засоби зв’язку та антени керування БпЛА, які забезпечували координацію дій та коригування вогню.

Точна робота, злагоджені дії та професіоналізм бійців дозволяють системно послаблювати можливості противника та зривати його плани.

Такими діями хлопці чітко доводять: окупантам тут не місце. Кожен метр української землі буде захищений, а ворог буде битий доти, доки не залишить українську територію.

«DESTRUCTION TEAM»: працюємо до Перемоги!

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.

Приєднуйтесь до незламних – навчайся, захищай, перемагай!

Запрошуємо до лав 5 прикордонного загону!

ПРИКОРДОННИК – це престиж, стабільність та відповідальність!

Заповнюйте анкету (https://anketa-rec.dpsu.gov.ua/ ) та ставайте частиною нашої бойової родини.

Телефонуй: (067) 365-71-35; (097) 189-10-95; (095) 780-29-04; (095) 580-67-26.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Коли порівнюють обсяги виробництва снарядів у росії та ЄС виникає традиційна плутанина
Сегодня 10:55    56
За матеріалами СБУ засуджено коригувальницю фсб, яка готувала серію повітряних атак рф по Сумщині
Сегодня 10:32    61
російські літаки вже не підлітають близько до наших катерів, бо є серйозна ймовірність бути збитими, — розвідник “Тринадцятий”
Сегодня 10:20    59
Львівська митниця передала 12 срібних монет часів Римської імперії в Любомльський краєзнавчий музей на Волині
Сегодня 10:08    62
За все буде рахунок. Ми його випишемо, а ви — заплатите. Саме так це працює на цій планеті
Сегодня 09:57    86
Ничто так не радует как кацапское нытье по нефти
Сегодня 09:47    92
Прикордонники ліквідували схему незаконного перетину державного кордону на Одещині
Сегодня 09:36    111
Адміністрація морських портів замовила румунам судно для збору нафти
Сегодня 09:24    110
Засновник компанії-виробника БПЛА Боровик припустив, яке озброєння стане трендом на війні у 2026 році
Сегодня 09:05    108
росія переписує карту розселення на тлі депопуляції й занепаду регіонів
Сегодня 08:58    100
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 