Підрозділ «DESTRUCTION TEAM» – робота по ворогу на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

Підрозділ «DESTRUCTION TEAM» прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону продовжує нищити ворога там, де він намагається закріпитися. На відео зафіксовано черговий результативний епізод бойової роботи бійців-прикордонників на Північно-Слобожанському напрямку.

Під час виконання бойового завдання було виявлено та уражено укриття противника, засоби зв’язку та антени керування БпЛА, які забезпечували координацію дій та коригування вогню.

Точна робота, злагоджені дії та професіоналізм бійців дозволяють системно послаблювати можливості противника та зривати його плани.

Такими діями хлопці чітко доводять: окупантам тут не місце. Кожен метр української землі буде захищений, а ворог буде битий доти, доки не залишить українську територію.

«DESTRUCTION TEAM»: працюємо до Перемоги!

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України.

Приєднуйтесь до незламних – навчайся, захищай, перемагай!

Запрошуємо до лав 5 прикордонного загону!

ПРИКОРДОННИК – це престиж, стабільність та відповідальність!

