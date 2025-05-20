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Пенсіонерка на Харківщині наступила на міну «Пелюстка»: постраждала у лікарні

Пенсіонерка на Харківщині наступила на міну «Пелюстка»: постраждала у лікарні

На Харківщині 62-річна жінка травмувалася, наступивши на вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

20 травня у селі Лукашове Чугуївського району, рухаючись ґрунтовою стежкою, 62-річна місцева мешканка наступила на невідомий вибуховий предмет, ймовірно міну ПФМ-1 «Пелюстка».

Внаслідок вибуху вона отримала мінно-вибухову травму ступні. Постраждалу госпіталізовано.

Рятувальники звертаються до громадян з проханням суворо дотримуватись заходів мінної безпеки.

«Не відвідуйте кладовища, ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – наголошують у ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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