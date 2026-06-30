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Переход весенне-летней наступательной кампании РОВ в 2026 стал худшим с 2022 года!

Переход весенне-летней наступательной кампании РОВ в 2026 стал худшим с 2022 года!

Подходит к концу июнь и, скоро будем подводить итоги российской наступательной весенне-летней операции и, судя по всему, что майское завершение весенней фазы, что июньская стартовая позиция, для РОВ как были, так и остались предельно неэффективными.

Прежде всего, начиная с мая, Силы обороны Украины благодаря системным контратакам имели возможность вернуть контроль над 170 км² территории Украины. Примечательно, что эти 170 км² относятся к Южной оперативной зоне. Что по остальным направлениям у СОУ, пока не станут озвучивать, хотя и кое-где действительно происходят, назовём их так, весьма примечательные события.

В свою очередь РОВ с мая по июнь захватили 81 км². Грубо говоря, в два раза меньше чем СОУ освободили.

В свою очередь мониторинговые ресурсы на своих площадках с мая по июнь опубликовали только 71 км² освобождённых территорий, причём часть из публиковавшихся в мае территорий, были освобождены ещё в апреле. А потому, полной информации, по понятным причинам не предоставляется, но учитывая интенсивный скулёж российских z-военкоров, дела у них в южной оперативной зоне и вправду складываются не наилучшим образом.

Что касается потерь РОВ, то с мая по сегодняшний день июня противник потерял 70,5 тыс л/с, что в условиях больше потерь территорий, а не накопительного эффекта по их захвату, говорит о том, что эпическая, а по словам ряда российских “аналитиков” решающая наступательная кампания российских войск проходит в худшей с 2022 года диспозиции. Хотя, в июне 2022 году положение у РОВ, по их наступательному потенциалу, было даже несколько лучше, чем в 2026-м.

Дух Анкориджа витает над югом Украины!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/27753

Новости портала «Весь Харьков»

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