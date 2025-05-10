П'ять головних міфів антиєвропейської пропаганди кремля – які вони?

Нове дослідження Центру стратегічних комунікацій

Україна неодноразово підтверджувала свій європейський вибір – ми не лише вистояли, а й отримали статус кандидата на вступ до ЄС. Та чим ближче до членства, тим агресивніше москва атакує всіма можливими способами.

У дописі пояснюємо, як працює антиєвропейська пропаганда росії

Джерело: https://t.me/spravdi/46566

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