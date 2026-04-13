Сегодня 08:55
П’ять населених пунктів Харківщини опинилися під обстрілами

Протягом минулої доби ударів зазнали п’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Золочів постраждали 32-річний чоловік і 63-річна жінка. У Богодухові зазнав гострої реакції на стрес 58-річний чоловік. 

Внаслідок вибуху невідомого предмету в селі Олександрівка Близнюківської громади травмувався 19-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 59-річній жінці, яка 10 квітня постраждала внаслідок обстрілу в селі Благодатівка Кіндрашівської громади. 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено чотири приватні будинки, магазин (сел. Золочів), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), 3 приватні будинки (с. Світличне), 2 приватні будинки, автомобіль, господарчу споруду (м. Богодухів);

у Куп’янському районі пошкоджено господарчу споруду (сел. Великий Бурлук).

