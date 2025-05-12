П’ятеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківщини за добу
Протягом доби росіяни завдавали ударів по Ізюмському, Богодухівському, Куп’янському та Харківському районах. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, БпЛА, РСЗВ.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Унаслідок удару ворожого FPV-дрона по селу Івашки Богодухівського району поранений 54-річний чоловік.
Ще один дрон поцілив у легковий автомобіль в селі Баранівка. Внаслідок удару дістали поранення середньої тяжкості 54-річна жінка та 53-річний чоловік. Постраждалі доставлені до лікарні.
У Куп’янському районі через удар ФАБ постраждали дві жінки.
Пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, автомобілі, цивільна інфраструктура.