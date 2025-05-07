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“Пламя побєди” на ТОТ — бензиновий культ замість життя

“Пламя побєди” на ТОТ — бензиновий культ замість життя

По зруйнованих містах Донеччини окупанти возять “пламя побєди”.

Замість води — вогонь. Замість медицини — мотоцирк з портретами “дідів” і прапорами.

Цей фетиш війни — не про памʼять, а про пропаганду, брехню й окупацію.

Пафосна колона стартувала з москви, фініш планують у Бресті. Але маршрут інший — не до Бреста, а до Гааги.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6883

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