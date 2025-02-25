План россии на войну и “мир” в 2025 - авось, с широко раздутыми ноздрями

Сегодняшнее заявление сергея лаврова о том, что "боевые действия прекратятся только при результате, который устроит россию" расставляет те самые точки над “ї”, о которых уже неоднократно говорилось – РОВ будут продолжать боевые действия, невзирая на проведение встреч и имитацию неких переговорных процессов, пока будет оставаться актуальной проблема Курской области.

Не может себе позволить россия начинать полноценный диалог, пока в Курской области продолжает сохраняться зона контроля СОУ под названием Суджанская народная республика.

Кроме того, к фактическим переговорам россия не только намерена выйти, имея уверенную позицию, позволяющую говорить ультиматумами, но и с максимально возможным расширением захваченных территорий.

И вот тут одна дилемма за другой.

Курская область как не была, так и остаётся недостижимой целью. Недавнее заявление путина о некоем прорыве в Сумскую область “героической” 810-й ОБр МП и вовсе опозорило "короля многоходовочек", особенно после того как этот эпический прорыв был опубликован в открытых источниках. Но, следует понимать то, что этим финтом путин пытался отвлечь внимание от провала в самой КО, конца и края которому - нет.

С захватами территорий по самой Украине так же не ладится. Практически на всех направлениях отмечается стагнация боевых действий. А ведь буквально неделю назад отмечался всплеск активности РОВ, организованный как раз под Мюнхенскую конференцию безопасности и встречу представителей США и рф в Саудовской Аравии. Вот только этот всплеск так же носил сугубо имитационный характер и очень быстро сошёл на нет, ввиду высоких потерь при таком уровне активизации и отсутствии ресурса поддерживать его бесконечно долго.

Тупиковые задачи, которые российское командование планировало закрыть до конца 2024 года, а затем до инаугурации Дональда Трампа, а теперь уже ставятся новые дедлайны к 9 мая, это:

- Покровск, штурм которого даже не начался, а наоборот, СОУ ситуацию стабилизировали и даже перешли к системным контратакам на этом направлении. российская 55-я ОМСБр отведена на восстановление боеспособности, к ней может в скором времени присоединиться 74-я ОМСБр, 433-й МСП 27-й МСД и 87-й СП из-за предельно высоких потерь личного состава. Штурм Покровска откладывается на неопределённое время;

- Торецкая агломерация, о полном контроле которой мо рф сообщало две недели назад, до сих пор не контролируется РОВ. Закрыть вопрос с северными районами Торецка РОВ до сих пор не могут;

- Часов Яр для РОВ так же стал тупиковым, после выхода российских подразделений к Днепровской улице и озеру Днепровскому, Цеху №1 и №2, а так же копальни блока №9, у них случился такой же ступор, как в случае с каналом;

- По Лимано-Купянская ось, не смотря на выход РОВ на правый берег Чёрного Жеребца и Оскола, на позволило им расширить зоны контроля, для создания угрозы накопления ударной группировки с последующим прорывом к Лиману и Купянску.

В зоне боевых действий российские войска действуют по инерции и осуществить прорыв линии обороны, либо захват того или иного районного, не говоря уже об областном центре – возможности нет.

Вот и делает российское командование ставку на авось, с широко раздутыми ноздрями.

В целом, нас это устраивает, поскольку такая тактика работает на стратегию истощения врага, главное не воспринимать заявления российских “дипломатов” за чистую монету и понимать, что происходит у них на самом деле в междустрочье.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23779

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