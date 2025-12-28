Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:45
Просмотров: 60

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» завдають нищівних ударів по ворогу (ВІДЕО)

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» завдають нищівних ударів по ворогу (ВІДЕО)

На Добропільському напрямку триває планомірне винищення штурмових груп противника, які намагаються пересуватися у нельотну погоду, також знищується логістика ворога.

Прикордонники завдають точних ударів по «буханках», які перевозять особовий склад, вантажівках, набитих боєприпасами, та квадроциклах, якими росіяни добираються на позиції. Якщо ж противник вирішує застосувати важку бронетехніку, то і її він успішно втрачає.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Міненерго прокоментувало заяву рф щодо "ліцензування" енергоблока ЗАЕС
Сегодня 07:12    10
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.25 орієнтовно
Сегодня 07:05    21
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії
Сегодня 07:03    29
росіяни могли розмістити ракету «Орєшнік» на колишній авіабазі «Кричев» на сході Білорусі
Сегодня 06:54    45
Вартість міжнародних угод вимірюється не їхнім текстом, а наслідками
Сегодня 06:36    87
26 декабря 1991 года Советский Союз окончательно прекратил свое существование
Сегодня 06:28    69
Президент Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом у США зупиниться у Канаді, де проведе онлайн-розмову з лідерами Європи
Сегодня 06:19    76
"Укренерго" повідомило про наслідки російської атаки для енергетики
Сегодня 06:10    93
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    92
Оперативна інформація станом на 16:00 27.12.2025 щодо російського вторгнення
27.12.2025 16:26    130
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 