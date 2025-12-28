Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» завдають нищівних ударів по ворогу (ВІДЕО)

На Добропільському напрямку триває планомірне винищення штурмових груп противника, які намагаються пересуватися у нельотну погоду, також знищується логістика ворога.

Прикордонники завдають точних ударів по «буханках», які перевозять особовий склад, вантажівках, набитих боєприпасами, та квадроциклах, якими росіяни добираються на позиції. Якщо ж противник вирішує застосувати важку бронетехніку, то і її він успішно втрачає.

Джерело: dpsu.gov.ua

