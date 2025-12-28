Сегодня 06:45
Просмотров: 60
Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» завдають нищівних ударів по ворогу (ВІДЕО)
На Добропільському напрямку триває планомірне винищення штурмових груп противника, які намагаються пересуватися у нельотну погоду, також знищується логістика ворога.
Прикордонники завдають точних ударів по «буханках», які перевозять особовий склад, вантажівках, набитих боєприпасами, та квадроциклах, якими росіяни добираються на позиції. Якщо ж противник вирішує застосувати важку бронетехніку, то і її він успішно втрачає.
Джерело: dpsu.gov.ua
Темы: війна, могилізація, росія, україна