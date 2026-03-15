Сегодня 10:38
По авто медиків на Харківщині росіяни вдарили FPV-дроном: дані прокуратури

15 березня, близько 5:00, поблизу села Червона Хвиля Куп’янського району військові рф завдали цілеспрямованого удару FPV-дроном по автівці екстреної медичної допомоги, що рухалася дорогою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки загинули 27-річний лікар та медичний технік.

Ще один 53-річний працівник бригади дістав поранення, його госпіталізували.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

