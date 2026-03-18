По Харкову вдарив БпЛА «Герань-2»: прокурори фіксують наслідки

Прокурори працюють на місці ворожого удару по Харкову: є загиблий та постраждалі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 18 березня близько 10:55 російський безпілотний літальний апарат, попередньо типу «Герань-2», влучив поблизу приватного житлового сектору у Холодногірському районі Харкова.

Унаслідок атаки загинув чоловік — днями йому виповнилося 54 роки. Ще двоє чоловіків віком 46 та 23 років зазнали гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

