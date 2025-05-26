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По підприємству під Харковом окупанти вдарили 13 безпілотниками

По підприємству під Харковом окупанти вдарили 13 безпілотниками

26 травня, з 00:30 до 1:30, російські ударні безпілотники влучили по приватному підприємству у селищі Васищеве Харківського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Попередньо встановлено, що атака була завдана щонайменше тринадцятьма БпЛА «Герань-2».

Зруйновано та пошкоджено приміщення та будівлі. Спалахнула масштабна пожежа, ліквідація якої ще триває.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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