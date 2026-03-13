Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 75

“подльот”, “каста” та ретранслятори ― лютневі жнива “Примар” ГУР у Криму

“подльот”, “каста” та ретранслятори ― лютневі жнива “Примар” ГУР у Криму

Упродовж лютого 2026 року фахівці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” влаштували низку запальних сюрпризів елементам протиповітряної оборони московитів на тимчасово окупованому півострові.

Поки загарбники намагалися тероризувати українське небо, воєнні розвідники крок за кроком перетворювали їхні коштовні радари на купи обгорілого брухту.

Уражено та виведено з ладу:

● рлс 48я6-к1 “подльот”;

● рлс “сопка-2”;

● рлс п-18 “терек”;

● наземний ретранслятор бпла “герань/гербера”;

● рсп-6м2 (радіолокаційна система посадки);

● cтанція радіоперешкод;

● рлс 39н6 «каста-2е2».

“Примари” гарантують: жодна “надсучасна” російська залізяка не сховається від точного удару, якщо за справу беруться майстри своєї справи.

Дивіться у відео, як “Примари” відправляють російський воєнпром на смітник історії.

Збройна боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

російська промисловість імітує імпортозаміщення, деградуючи технологічно
Сегодня 10:58    51
На Одещині намагалися підкупити прикордонника за сприяння у нелегальному трансфері до Молдови
Сегодня 10:46    69
Судна «тіньового флоту» під прапором рф масштабують гібридні загрози для Європи
Сегодня 10:36    48
Розкрадання на матеріалах для оборонної галузі: викрили схему на 19 млн грн
Сегодня 10:25    71
БЕБ - припинили діяльність восьми нелегальних автозаправок
Сегодня 10:14    66
Штучний інтелект радикально змінює процес прийняття рішень у американській армії під час війни
Сегодня 10:02    84
Чи зможе Україна вплинути на Трампа здатністю збивати "Шахеди": The Hill знайшов відповідь
Сегодня 09:38    84
российское левосудие добралось до Губарева
Сегодня 09:26    83
російська пропаганда знову про «продаж Україною західної зброї на чорному ринку»
Сегодня 09:15    85
Лингвистический террор Кремля
Сегодня 09:11    89
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 