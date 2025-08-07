Надзвичайне
Сьогодні 10:25
Пожежу після обстрілу Старосалтівської громади ліквідували: рятувальники показали наслідки

Сьогодні вночі, 7 серпня, військові рф завдали ударів БпЛА по селу Хотімля на Харківщині. Внаслідок влучання розпочалася пожежа у двоповерховій будівлі, де горіли конструктивні елементи на площі 30 кв. м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Пожежу ліквідовували вогнеборці місцевої пожежної охорони із селища Вільча, рятувальники та медики ДСНС, а також офіцер-рятувальник громади.

Інформація про постраждалих не надходила.

