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Показова статистика ― члени сімей зниклих безвісти російських загарбників активізують пошук через проект “Хочу найти”

Показова статистика ― члени сімей зниклих безвісти російських загарбників активізують пошук через проект “Хочу найти”

У січні 2025 року кількість звернень до проєкту “Хочу найти” щодо зниклих безвісти військовослужбовців держави-агресора у курській області, де воїни Сил безпеки і оборони України продовжують знищувати та брати в полон російських військових, зросла на 29%.

Починаючи з серпня 2024 року, до проєкту “Хочу найти” надійшло 3 081 звернення щодо зниклих безвісти російських солдатів у курській області. Із них 691 ― упродовж січня 2025 року.

Топ-10 підрозділів зс рф за кількістю звернень щодо зниклих безвісти військовослужбовців на курщині:

● 810-та бригада морської піхоти, в/ч 13140

● 488-й мотострілецький полк, в/ч 12721

● 155-та бригада морської піхоти, в/ч 30926

● 30-й мотострілецький полк, в/ч 72162

● 51-й парашутно-десантний полк, в/ч 33842

● 11-а десантно-штурмова бригада, в/ч 32364

● 83-я десантно-штурмова бригада, в/ч 71289

● 9-й мотострілецький полк, в/ч 38838

● 40-а бригада морської піхоти, в/ч 10103

● 234-й десантно-штурмовий полк, в/ч 74268

За 13 місяців роботи до проєкту “Хочу найти” надійшло вже 60 600 запитів щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії держави-агресора росії. Вказане число не включає загиблих і є вдвічі-втричі меншим за загальну кількість зниклих безвісти росіян, адже ще не всі родичі залишили заявки на пошук.

“Хочу найти” — це окремий проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який розпочав роботу з січня 2024 року для сприяння проведенню обмінів військовополоненими.

Проєкт надає інформацію щодо перебування військових зс рф в Україні в якості військовополонених, що дозволяє їхнім родичам добиватися від російської влади надання статусу військовополонених, включення їх в списки на обмін, та проведення цих обмінів.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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