Без багатомісячних м'ясних штурмів. Без «другої армії світу». Просто технологічний каток.

150 літаків в одній хвилі, вимкнена кібератакою та стіною перешкод ППО, «Джеральд Форд» біля берегів і Мадуро в наручниках на борту десантного корабля. Російські «Антеї» та С-300, на які молилися чавісти, навіть не зрозуміли, що їх вбило.

Але найцікавіше не це. Найцікавіше почнеться завтра, коли Chevron відкриє венесуельський вентиль, а нафта полетить до $40 за барель. Для Кремля це страшніше за будь-які ATACMS.

Зараз Z-канали б'ються в істериці і тикають пальцем: «Дивіться, ось як виглядає справжній "Київ за три дні"! Чому ми так не змогли?».

Відповідаємо. Так, ви маєте рацію. Воювати так — можна.

Але є нюанс. Для цього потрібно вкладати трильйони в технології і супутники, а не в яхти для ескортниць. Потрібно будувати суперавіаносці, а не палаци з аквадискотеками і кімнатами для бруду (правильно грязелікування але там пірнає бруд).

І головне — потрібно мати армію, де цінують інтелект, а не вміння роками цілувати зморщену дупу диктатора, доповідаючи, що «все є», поки солдати воюють у страйкбольних бронежилетах.

Корупція має ціну, і сьогодні цю ціну заплатили ваші союзники.

Джерело: https://www.facebook.com/kirill.danil.cenko

