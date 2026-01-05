Поки Кремль марить про «можемо повторити», а диктатори трясуть золотими автоматами, США за 3 години закрили питання з Венесуелою
Без багатомісячних м'ясних штурмів. Без «другої армії світу». Просто технологічний каток.
150 літаків в одній хвилі, вимкнена кібератакою та стіною перешкод ППО, «Джеральд Форд» біля берегів і Мадуро в наручниках на борту десантного корабля. Російські «Антеї» та С-300, на які молилися чавісти, навіть не зрозуміли, що їх вбило.
Але найцікавіше не це. Найцікавіше почнеться завтра, коли Chevron відкриє венесуельський вентиль, а нафта полетить до $40 за барель. Для Кремля це страшніше за будь-які ATACMS.
Зараз Z-канали б'ються в істериці і тикають пальцем: «Дивіться, ось як виглядає справжній "Київ за три дні"! Чому ми так не змогли?».
Відповідаємо. Так, ви маєте рацію. Воювати так — можна.
Але є нюанс. Для цього потрібно вкладати трильйони в технології і супутники, а не в яхти для ескортниць. Потрібно будувати суперавіаносці, а не палаци з аквадискотеками і кімнатами для бруду (правильно грязелікування але там пірнає бруд).
І головне — потрібно мати армію, де цінують інтелект, а не вміння роками цілувати зморщену дупу диктатора, доповідаючи, що «все є», поки солдати воюють у страйкбольних бронежилетах.
Корупція має ціну, і сьогодні цю ціну заплатили ваші союзники.
Джерело: https://www.facebook.com/kirill.danil.cenko