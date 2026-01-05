Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:37
Просмотров: 26

Поки Кремль марить про «можемо повторити», а диктатори трясуть золотими автоматами, США за 3 години закрили питання з Венесуелою

Поки Кремль марить про «можемо повторити», а диктатори трясуть золотими автоматами, США за 3 години закрили питання з Венесуелою

Без багатомісячних м'ясних штурмів. Без «другої армії світу». Просто технологічний каток.

150 літаків в одній хвилі, вимкнена кібератакою та стіною перешкод ППО, «Джеральд Форд» біля берегів і Мадуро в наручниках на борту десантного корабля. Російські «Антеї» та С-300, на які молилися чавісти, навіть не зрозуміли, що їх вбило.

Але найцікавіше не це. Найцікавіше почнеться завтра, коли Chevron відкриє венесуельський вентиль, а нафта полетить до $40 за барель. Для Кремля це страшніше за будь-які ATACMS.

Зараз Z-канали б'ються в істериці і тикають пальцем: «Дивіться, ось як виглядає справжній "Київ за три дні"! Чому ми так не змогли?».

Відповідаємо. Так, ви маєте рацію. Воювати так — можна.

Але є нюанс. Для цього потрібно вкладати трильйони в технології і супутники, а не в яхти для ескортниць. Потрібно будувати суперавіаносці, а не палаци з аквадискотеками і кімнатами для бруду (правильно грязелікування але там пірнає бруд).

І головне — потрібно мати армію, де цінують інтелект, а не вміння роками цілувати зморщену дупу диктатора, доповідаючи, що «все є», поки солдати воюють у страйкбольних бронежилетах.

Корупція має ціну, і сьогодні цю ціну заплатили ваші союзники.

Джерело: https://www.facebook.com/kirill.danil.cenko

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Головне за вихідні
Сегодня 07:46    3
Латвія передасть Україні ще понад 20 конфіскованих автівок
Сегодня 07:42    12
Мадуро пал, путин в уме
Сегодня 07:35    21
Карта масованої атаки по території України
Сегодня 07:32    38
5 січня 2019 року ПЦУ отримала Томос
Сегодня 07:25    34
Почему США в Венесуэле сделали ставку на вице-президента Делси Родригес
Сегодня 07:22    53
Гарячі «привіти» окупантам від бійців «Сталевого кордону» на Курському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 07:15    51
На ТОТ Херсонщини освіта фактично залишилась без фінансування і персоналу
Сегодня 07:08    57
Вибух автомобіля у Києві кваліфікували як теракт, стали відомі подробиці
Сегодня 07:02    81
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:00    77
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 