Поліцейські Харківщини під обстрілами евакуювали поранених цивільних та знешкодили БпЛА

18 грудня ворожа авіація завдала удару керованою авіабомбою по селу Благодатівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Постраждали 69-річний та 37-річний чоловіки, а також жінки віком 65 та 64 роки.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Близько 13:00 до Куп’янського районного відділу поліції надійшло повідомлення про поранення цивільних жителів у селі Благодатівка внаслідок обстрілу. На місце події було скеровано групу швидкого реагування.

Під час руху до населеного пункту поліцейські Куп’янського РВП спільно з бійцями Полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області виявили російський БпЛА, який перебував на під’їзді до села та становив небезпеку для особового складу і цивільних. Безпілотник знешкодили шляхом скиду, що дозволило продовжити рух і дістатися до поранених громадян.

22-річний місцевий житель внаслідок поранення загинув. Ще четверо людей зазнали тяжких поранень.

Під постійною загрозою повторних атак працівники поліції евакуювали постраждалих до найближчого стабілізаційного пункту, де їм була надана необхідна медична допомога.





